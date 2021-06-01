Зеленський вважає, що до вересня Росія може влаштувати нову ескалацію

Президент не виключає, що у цьому їй допоможе Білорусь.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що ескалація війни з Росією можлива у будь-який момент до кінця вересня, а точніше – до 12-16 числа. Про це він повідомив у інтерв'ю Frankfurter Allgemeine Zeitung, переклад якого навів Офіс президента.

"Ми знаємо, що будуть навчання «Захід-2021». Тому вважаю, що до цього періоду ситуація дуже небезпечна", - зазначив він.

Президент додав, що у момент весняної ескалації на тимчасово окупованих територіях Донбасу було 30-35 000 військових, з них близько 3000 були кадровими російськими офіцерами. Крім того, уздовж кордонів України нарахували в різні періоди 50-80 тис. військових, у Криму ще близько 35 000.

"І коли Європа та США почали тиснути на Росію – ми закликали до цього – через цей спільний тиск ймовірність ескалації знизилася. З території Криму пішли приблизно три з половиною тисячі військових. Всі інші залишаються на місці – вся техніка на 90% на місці", - заявив президент.

Зеленський не виключає морські операції, ескалацію з боку окупованого Донбасу та з боку білоруських кордонів.

"І ми розуміємо, що Росія та Білорусь постійно розглядають і домовляються про важливу геополітичну і, напевно, оборонну угоду. Після цього може бути справді серйозний вплив Росії і серйозна координація та контроль білоруських збройних сил. Тоді ми можемо розглядати ризик і з того боку. Ми не знаємо деталей цього договору про створення союзної держави. Але якщо, для прикладу, ми говоримо про коридор до Криму, то це значить, що не можна буде заховати цю ситуацію за «громадянським конфліктом». Це буде відкрита повномасштабна війна", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, що Росія та Білорусь планують провести навчання "Захід-2021" у вересні. За словами Лукашенка, тренування переважно відбуватимуться на білоруських полігонах.