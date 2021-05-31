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Порошенко: добудова "Північного потоку-2" веде Україну в "енергетичне стійло" Кремля

Експрезидент вважає, що чинна влада не змогла забезпечити міжнародну коаліцію на підтримку України.

Порошенко: добудова "Північного потоку-2" веде Україну в "енергетичне стійло" Кремля
Фото: eurosolidarity.org

Добудова газопроводу «Північний потік-2» стала можливою через бездіяльність української влади. Про це під час погоджувальної ради заявив експрезидент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко. Він також зазначив – з цієї ж причини України знову не буде на черговому саміті НАТО.

«Речі треба називати своїми іменами. Це не нас не запросили на саміт НАТО. А це Зеленський не зміг добитися бути присутнім на саміті НАТО, забезпечити міжнародну коаліцію на підтримку України і захист України через формування цієї коаліції, яку ми зробили у 2014-му році», – наголосив Порошенко. 

«Це не хтось не дав можливості продовжити санкції проти «Північного потоку-2», а Зеленський. На сьогоднішній день ми маємо визнати, «Північний потік-2» буде добудований у зв’язку з вашою злочинною бездіяльністю. І Україна перетвориться з потужної транзитної країни на Білорусь-2, на яку ви нас прирікаєте: опинитися в «енергетичному стійлі» Москви, не бути союзниками в Брюсселі, а дрейфувати в бік Росії», – зауважив лідер «Європейської Солідарності».

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