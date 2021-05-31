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Україна, Грузія й Молдова попросили Єврокомісію поділитися вакциною

Асоційоване тріо почало ухвалювати спільні заяви.

Україна, Грузія й Молдова попросили Єврокомісію поділитися вакциною
Фото: twitter.com/UNICEF_UA/

Україна, Грузія та Молдова направили спільного листа на адресу Єврокомісії, в якому просять розробити механізм передачі вакцини від коронавірусу для країн ініціативи "Східного партнерства" за тим самим принципом, який нещодавно було застосовано до країн Західних Балкан.

Про це повідомляється на сайті уряду України.

"Такий підхід у поєднанні з іншими зусиллями країн-партнерів допоміг би уникнути проблем нестачі вакцини та забезпечити її необхідну кількість у розумні терміни", - йдеться в повідомленні.

Лист до президентки ЄК Урсули фон дер Ляєн підписали прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, прем’єр-міністр Грузії Іраклі Гарібашвілі та в.о. прем’єр-міністра Молдови Ауреліу Чокой.

Україна, Грузія та Молдова координують свої зусилля у новому форматі партнерства "Асоційоване тріо".

Вони вважають, що лише об’єднані зусилля допоможуть відновити рівновагу у темпах вакцинації в державах-членах і країнах партнерах ЄС, що у свою чергу сприятиме якнайшвидшому подоланню викликаної пандемією COVID-19 епідеміологічної кризи.

Нагадаємо, що на початку травня Євросоюз почав постачати вакцину Pfizer-BioNTech в Сербію, Боснію, Північну Македонію, Албанію та Косово. Вакцини фінансуються з пакета в розмірі 70 млн євро, ухваленого Єврокомісією в грудні 2020 року.

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