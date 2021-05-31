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Порошенко запропонував провести індексацію зарплат і пенсій через різке зростання цін

Політик запропонував викликати в Раду прем'єр-міністра.

Порошенко запропонував провести індексацію зарплат і пенсій через різке зростання цін
Фото: eurosolidarity.org

Експрезидент, лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко під час погоджувальної ради закликав владу збільшити зарплати, пенсії та субсидії, оскільки в Україні суттєво здорожчали продукти харчування і продовжують зростати тарифи на комунальні послуги.

«Я зараз маю визнати, що Зеленський і компанія справжні майстри спорту – тільки не з подолання коронавірусу, а з погіршення рівня життя людей. Саме тому зараз опозиція і парламент заважає партії влади. Бо звідси народ має почути правду. Із завтрашнього дня встановлені ціни на газ для населення будуть рекордними за всю історію існування незалежної України. Тарифи з урахуванням ПДВ і транспортування будуть становити від 9 до 14 тис. грн за тисячу кубометрів. 500 доларів за тисячу кубометрів. Хіба зросла зарплата, хіба зросли пенсії? А, може, субсидіями хтось компенсував різке погіршення рівня життя людей? Ні», – констатує Порошенко. 

«Навіть сьогодні в порядку денному ми не бачимо змін до бюджету, яким передбачені кошти на збільшення виплати субсидій найменш захищеним верствам населення», – говорить Петро Порошенко. 

На його думку, людям має бути компенсовано двократне зростання цін на базові продукти споживання індексацією зарплат і пенсій. "З цього приводу нам треба запросити прем`єр-міністра в п`ятницю для того, щоб виконувати норми закону по захисту українців. Вона передбачає у випадку різкого зростання цін індексацію зарплат і пенсій», – нагадав лідер «Європейської Солідарності». 

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