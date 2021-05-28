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Робота ДФС не приносить реального доходу до держбюджету України, - нардеп Холодов

Нардеп хоче проведення аудиту діяльності ДФС.

Робота ДФС не приносить реального доходу до держбюджету України, - нардеп Холодов
Фото: rbc.ua

Досягнення, про які звітував керівник Державної фіскальної служби Вадим Мельник, є уявними. Про це повідомив у своїй колонці на «Економічній правді» нардеп Андрій Холодов. Парламентарій проаналізував показники роботи ДФС за 4 місяці цього року і прийшов до висновку, що реальна результативність роботи податкової міліції з розгляду справ у судах становить не більше 2% від заявлених обсягів надходжень до бюджету.

«За моїми даними, за січень-березень 2021 року в судах розвалилися 90% кримінальних справ по конвертації центрам, які ініціювала ДФС. Отже, уся раніше вилучена фіскалами готівка, оргтехніка та документи були повернуті своїм власникам. Арешти з їх рахунків зняті. Так, тільки сума безготівкових коштів, з яких за цей період було знято арешт, складає більше 29 млн грн», - підкреслив Холодов.

На думку депутата, боротьба з контрафактним спиртом і паливом також є неефективною. За словами Холодова, Мельник повідомив, що за звітний період ДФС вилучила з незаконного обігу підакцизної продукції на суму 1,69 млрд грн. Але, за даними Єдиного реєстру судових рішень, в 90% випадків такі справи також закриваються, а майно так само повертається власникам.

«Це може означати, що співробітники податкової міліції складають протоколи, не замислюючись про їх правильне оформлення, докази, навіть не намагаються розібрати склад правопорушення! Зрозуміло, що такі справи моментально розвалюється в судах», - підкреслив Холодов.

Нардеп вважає, що деякі співробітники ДФС і не збираються доводити справу в судах до кінця, а їхня головна мета тиснути на бізнес і вимагати хабарі під час перевірок.

«Цифри звітів ДФС вразили. Адже якщо ДФС так ударно трудиться, то чому в Україні досі 50% ринку спирту і 30% ринку палива знаходяться в тіні? А ось чому - ми спостерігаємо лише імітацію бурхливої діяльності за допомогою фейкової переможної звітності. Ймовірно, Мельник не контролює ситуацію в регіонах. І тоді припущення преси про те, що насправді відомством керує тіньовий куратор Андрій Гмирін, цілком реальне. Незрозуміло тільки, чому міністр фінансів Сергій Марченко не бачить очевидних порушень в ДФС? Тому ми будемо обов'язково домагатися проведення скрупульозного аудиту діяльності ДФС під керівництвом Мельника», - підсумував Холодов.

Нагадаємо, 19 травня парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики визнав незадовільною роботу ДФС із запобігання незаконного обігу алкоголю і палива.

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