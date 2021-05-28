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Прем'єр Словаччини запевнив Зеленського у підтримці євроінтеграції України

Хегер також заявив про невизнання анексії Криму.

Прем'єр Словаччини запевнив Зеленського у підтримці євроінтеграції України
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський в п'ятницю, 28 травня, зустрівся в Києві з новим прем’єр-міністром Словацької Республіки Едуардом Хегером, який прилетів до України з офіційним візитом.

Як повідомила пресслужба Офісу президента, під час зустрічі з Зеленським Хегер заявив про підтримку Словаччиною євроінтеграційних прагнень України та офіційно повідомив, що президентка Словаччини Зузана Чапутова візьме участь в інавгураційному саміті Кримської платформи. "Наша позиція щодо анексії Криму дуже принципова – це порушення міжнародного законодавства з боку Росії", - сказав Хегер.

Зеленський у відповідь подякував Словаччині за підтримку України і за нещодавню ратифікацію угоди, яка дасть змогу відновити повноцінну роботу міжнародного аеропорту "Ужгород".

Зеленський і Хегер констатували стратегічну роль співробітництва між Україною та Словаччиною у забезпеченні енергетичної безпеки Європи. Вони погодилися, що "Північний потік – 2" є політичним проектом, який підриває енергетичну солідарність між країнами Європи.

Нагадаємо, що перед Зеленським з Хегером зустрівся прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Хегер очолив уряд 4 травня після того, як попередній прем'єр Ігор Матович склав повноваження через рішення закупити російську вакцину проти COVID-19 "Спутнік V".

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