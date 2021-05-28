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Віцепрем'єр Резніков зустрівся із заступником генсекретаря НАТО

Українська делегація перебуває у Брюсселі з офіційним візитом.

Віцепрем'єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, перебуваючи з офіційним візитом у Брюсселі, провів зустріч із заступником генерального секретаря НАТО Мірче Джоане.

Фото: nato.int

Як повідомляє пресслужба Мінреінтеграції, Резніков відзначив високу динаміку політичного діалогу між Україною та НАТО, яка покликана сприяти переходу партнерських відносин на новий рівень.

"Сторони обговорили взаємодію у контексті подальшого розвитку відносин між Україною та НАТО, що серед іншого розглядатиметься під час чергового саміту глав держав та урядів країн-членів НАТО 14 червня 2021 року, тривалу збройну агресію РФ проти України, хід консультацій у рамках Тристоронньої контактної групи (ТКГ) та інші питання", - йдеться в повідомленні.

Міністр Резніков зазначив, що на шляху євроатлантичної інтеграції Київ залишається відданим структурним реформам, модернізації сектору безпеки та оборони, зміцненню верховенства права та викоріненню корупції.

Фото: minre.gov.ua

Фото: minre.gov.ua

У свою чергу Джоане підтвердив зацікавленість НАТО в подальшому розвитку відносин з Україною, йдеться у пресрелізі НАТО.

"На зустрічі пан Джоане висловив глибоку стурбованість союзників порушеннями режиму припинення вогню та використанням важкої зброї бойовиками, які підтримуються Росією на Донбасі. Він також висловив рішучу підтримку союзників суверенітету та територіальної цілісності України. Звертаючись до євроатлантичної інтеграції України, пан Джоане висловив підтримку союзників прагненням України та закликав Україну зосереджуватись на системних реформах", - сказано в повідомленні.

Заступник генерального секретаря також заявив, що сподівається проведення найближчим часом засідання Комісії Україна-НАТО.

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