«Батьківщина» визначилася із ініціативною групою для збору підписів щодо проведення референдуму по землі
«Батьківщина» визначилася із ініціативною групою для збору підписів щодо проведення референдуму по землі
Влада Білорусі взяла в заручники родича журналістки "Белсату", щоб змусити її повернутися в країну
Влада Білорусі взяла в заручники родича журналістки "Белсату", щоб змусити її повернутися в країну
У Севастополі замість фільму з Поклонською показали стрічку про героїв АТО
У Севастополі замість фільму з Поклонською показали стрічку про героїв АТО
Лукашенко перетворює Білорусь на Чечню
Лукашенко перетворює Білорусь на Чечню
Протасевич на відео розповів про своє місцеперебування та "співпрацю зі слідством"
Протасевич на відео розповів про своє місцеперебування та "співпрацю зі слідством"
Плацкартний квиток для Лукашенка
Плацкартний квиток для Лукашенка
Зеленський вніс у Раду законопроєкт про територіальну оборону та рух опору (оновлено)
Зеленський вніс у Раду законопроєкт про територіальну оборону та рух опору (оновлено)
Ректор КНУ ім. Шевченка закликав вчену раду позбавити Лукашенка звання почесного доктора
Ректор КНУ ім. Шевченка закликав вчену раду позбавити Лукашенка звання почесного доктора
Віктор Ляшко: "Неможливо провести вакцинальну кампанію без вакцин"
Віктор Ляшко: "Неможливо провести вакцинальну кампанію без вакцин"
ГоловнаПолітика

Кабмін запропонує РНБО запровадити санкції проти 11 російських акторів

Санкції пропонують ввести строком на три роки.

Кабмін запропонує РНБО запровадити санкції проти 11 російських акторів
Фото: dyvys.info

Кабінет Міністрів у середу, 26 травня, планує затвердити проєкт розпорядження про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів до 11 російських представників сфери культури і мистецтв.

Відповідне питання внесено до порядку денного уряду.

Доповідати з цього питання буде віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Проєктом документа пропонується у триденний строк внести пропозиції на розгляд Ради національної безпеки та оборони пропозиції щодо застосування санкцій до акторів Володимира Вдовіченкова, Жанни Еппле, Ольги Кабо, Дмитра Орлова, Олександра Петрова, Євгенія Проніна, Анастасії Сланевської, Євгенія Стичкіна, Ярослава Сумішевського, Павла Трубінера, Олексія Чадова.

Санкції пропонують ввести строком на три роки.

Нагадаємо, 21 травня президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції проти 557 "злодіїв в законі" та 111 кримінальних авторитетів - іноземців.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , , ,

Читайте також