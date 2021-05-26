ЦВК оскаржила рішення суду про скасування перемоги Вірастюка на виборах

Центральна виборча комісія 25 травня оскаржила рішення Верховного суду про скасування постанови щодо визнання Василя Вірастюка народним депутатом за результатом виборів у 87-му одномандатному виборчому окрузі.

Про це повідомила пресслужба ЦВК.

"Комісія звертає увагу, що встановлювала результати виборів з урахуванням положень постанови та ухвали Великої Палати Верховного Суду. А тому детально проаналізувала рішення Верховного Суду та подала апеляційну скаргу на це його рішення", - йдеться у повідомленні.

ЦВК вкотре наголосила, що зараз немає однозначного юридичного алгоритму дій та правового механізму для розв’язання ситуації на 87-му окрузі, і "в такому випадку встановлення результатів виборів в цьому окрузі вбачається можливим лише на підставі та з урахуванням висновків суду".

Як зазначалося раніше, у випадку апеляції справу переглядатиме Велика палата Верховного суду як суд апеляційної інстанції. Рішення Великої палати буде остаточним.

Нагадаємо, що голосування в окрузі №87 відбулося ще 28 березня.

Після закриття виборчих дільниць екзитполи показали, що кандидати Руслан Кошулинський, Василь Вірастюк та Олександр Шевченко набрали практично однакову кількість голосів. Офіційний підрахунок голосів супроводжувався судами, зміною голови окружкому, мітингами та залученням народних депутатів.

Врешті 22 квітня ЦВК оголосила Вірастюка переможцем виборів з результатом 15 536 голосів. Шевченко, який згідно з цим протоколом набрав 15 114 голосів, з поразкою не погодився, і через деякий час рішення комісії було скасовано Верховним Судом.

19 травня ЦВК склала другий протокол без врахування результатів голосування на шести проблемних дільницях. Відповідно до нього на виборах переміг Вірастюк, але уже з результатом 14 811 голосів проти 13 942 у Шевченка.

У неділю, 23 травня, Верховний Суд скасував рішення Центральної виборчої комісії від 19 травня, яким Василя Вірастюка було визнано переможцем довиборів у Верховну Раду.