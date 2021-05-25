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ДБР передало справу проти Тупицького до суду

Колишнього голову КСУ судитимуть за підкуп свідка.

ДБР передало справу проти Тупицького до суду
Фото: Макс Требухов

Державне бюро розслідувань та Офіс генерального прокурора передали суду обвинувальний акт у кримінальній справі проти Олександра Тупицького.

Про це повідомили на сайтах ДБР та ОГП.

Тупицького будуть судити ч. 2 ст. 384, ст. 386 КК України (завідомо неправдиві свідчення, поєднані зі штучним створенням доказів захисту, підкуп свідка з метою відмови від надання свідчень). Максимальне покарання за цими статтями - позбавлення волі на строк від двох до п'яти років.

В ході розслідування ДБР встановило, що у жовтні 2018 року Тупицький підкупив свідка задля надання ним неправдивих показань в інтересах колишнього голови Вищого господарського суду України, який намагався уникнути кримінальної відповідальності у справі, де проходив як підозрюваний.

Також упродовж 2018-2019 років колишній голова КСУ тричі надав завідомо неправдиві показання слідчому в інтересах цього ж ексголови ВГСУ.

Справа піде до суду після того, як з її матеріалами ознайомиться сторона захисту.

Нагадаємо, що 21 грудня минулого року "Схеми" опублікували розмову Тупицького, яка свідчить про його причетність до суддівського шахрайства. У розслідуванні журналістів зазначається, що в жовтні 2018 року слідчі Генпрокуратури записували розмови Тупицького в рамках кримінальної справи щодо ексголови Вищого господарського суду Віктора Татькова, який перебуває в розшуку. Тупицький, який на той момент був заступником голови КСУ, покликав на зустріч у кафе свого знайомого, донецького бізнесмена Владислава Дрегера, який тоді вже співпрацював з правоохоронцями та здійснив запис цієї розмови.

Як випливає із запису, Тупицький намагався переконати Дрегера не свідчити правоохоронцям про його роль у подіях навколо Зуївського енергомеханічного заводу (м. Зугрес), у заволодінні яким наразі підозрюється Татьков.

Після публікації цих матеріалів президент Володимир Зеленський спочатку відсторонив Тупицького від посади судді КСУ, а потім узагалі скасував його призначення.

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