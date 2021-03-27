Зеленський скасував укази про призначення суддями КСУ Тупицького та Касмініна

Указом Президента України Володимира Зеленського від 27 березня 2021 року скасовано укази про призначення суддями Конституційного суду України Олександра Тупицького та Олександра Касмініна.

Скасовано Указ Президента України від 14 травня 2013 року № 256 "Про призначення О.Тупицького суддею Конституційного Суду України" і Указ Президента України від 17 вересня 2013 року № 513 "Про призначення О.Касмініна суддею Конституційного Суду України".

Указ набирає чинності з дня опублікування.

Як йдеться у документі, Указ підписано відповідно до частини другої статті 102, пунктів 1, 17 частини першої, частини третьої статті 106 Конституції України, статей 3 і 13 Закону України "Про національну безпеку України" з метою гарантування прав і свобод людини і громадянина, забезпечення державної незалежності і національної безпеки.

Президент також взяв до уваги заяву Верховної Ради України у зв'язку з сьомою річницею початку Євромайдану та подій Революції Гідності, затверджену Постановою Верховної Ради України від 17 лютого 2021 року. У ній підкреслено, що “узурпація влади у 2010 - 2014 роках Віктором Януковичем призвела до підриву основ національної безпеки і оборони України, порушення прав і свобод людини”.

Зазначено, що окремі судді Конституційного Суду України, призначені Януковичем, продовжуючи виконувати свої повноваження, створюють загрозу державній незалежності та національній безпеці України, що порушує Конституцію України, права і свободи людини і громадянина.

Нагадаємо, що в кінці грудня 2020 року президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення Олександра Тупицького від посади судді Конституційного Суду строком на два місяці, а у лютому продовжив його ще на місяць. Причиною стала підозра у вчиненні Тупицьким кримінального правопорушення.

В КСУ заявили, що Зеленський вийшов за межі своїх повноважень, закликали скасувати указ і пригрозили президентові кримінальною відповідальністю. В Офісі генпрокурора стверджують, що відсторонення Тупицького є законним.

Тупицький відмовляється визнавати себе підозрюваним, але державна охорона все одно не пускає його на робоче місце.