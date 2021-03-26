Шевченківський суд Києва заявив про втручання в діяльність суддів у справі Шеремета

Шевченківський районний суд Києва заявляє про втручання у діяльність суду присяжних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

З повідомленням про факти втручання в професійну діяльність суддів та вплив на суд присяжних при розгляді цього кримінального провадження суд звернувся до Вищої ради правосуддя та Офісу генерального прокурора, інформує пресслужба суду.

У суді наголошують, що "кожне судове засідання у даній справі супроводжується організацією масових акцій протесту біля будівлі суду під час яких порушується громадський порядок, відбуваються бійки, пошкоджується майно тощо".

"Крім того, прихильниками обвинувачених, в соцмережах, зокрема Facebook, гостро обговорюється хід розгляду справи. В публікаціях та коментарях звучать неоднозначні висловлювання на адресу суддів та присяжних, що мають характер погроз та закликів до розправи, з метою схиляння суду до прийняття рішення, необхідного певній групі осіб. До того ж, з боку сторони захисту лунають висловлювання, які мають ознаки тиску", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 23 березня суд присяжних під головуванням судді Шевченківського суду Оксани Голуб пристав на клопотання прокурора й продовжив запобіжні заходи всім трьом обвинуваченим. Так, Андрія Антоненка до 21 травня триматимуть під вартою, Юлія Кузьменко перебуватиме під домашнім цілодобовим арештом, а Яні Дугарь продовжили дію додаткових обов’язків.