Голова НАЗК склав новий протокол на Тупицького щодо конфлікту інтересів

Відсторонений голова КС скасував засідання, на якому мали розглядати його дисциплінарний проступок, і призначив його на іншу дату.

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков склав ще один протокол на відстороненого голову Конституційного суду Олександра Тупицького.

Протокол стосується неповідомлення про наявність конфлікту інтересів, заявили на сторінці НАЗК у Facebook.

"Олександр Тупицький не повідомив КСУ про конфлікт інтересів, який виник у нього на підставі надсилання до Суду звернення ДБР про вчинення ним же дисциплінарного проступку. Тупицький скасував розпорядження про засідання, на якому мало розглядатися це звернення ДБР", - пояснив Новіков.

У НАЗК зазначили, що 9 березня до Конституційного суду надійшло звернення від заступника керівника Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013–2014 роках Державного бюро розслідувань. У листі йшлося про вчинення Тупицьким дисциплінарного проступку, грубого і систематичного нехтування обов'язками.

Заступник голови КСУ Головатий, який виконує обов'язки очільника суду на час відсторонення Тупицького, скликав спеціальне пленарне засідання для розгляду цього звернення ДБР. Але Тупицький попри відсторонення незаконно видав розпорядження про скасування цього засідання і скликання його на іншу дату. Він мав реальний конфлікт інтересів, але суд про це не повідомив.

Нагадаємо, що в лютому голова НАЗК склав на Тупицького два протоколи щодо недекларування активів у Криму та конфлікту інтересів при голосування за скасування е-декларацій.

Сьогодні Голосіївський райсуд мав розглядати обидва протоколи, але Тупицький на засідання не прийшов.