Венеціанська комісія оприлюднила висновки щодо реформи КСУ

Відзначено як переваги, так і недоліки законопроєкту.

Венеціанська комісія позитивно оцінила положення проєкту закону України про конституційну процедуру, що має забезпечити прогрес у процесі реформування Конституційного Суду та відновлення довіри до конституційного судочинства в Україні.

Про це йдеться в оприлюднених 22 березня висновках Венеціанської комісії щодо проєкту закону № 4533 "Про конституційну процедуру" та альтернативного законопроекту № 4533-1 "Про процедуру розгляду справ та виконання рішень Конституційного Суду України", передає Укрінформ.

Як відзначається, законопроєкт 4533 містить багато прогресивних положень, які суттєво змінюють чинний порядок здійснення конституційних процедур.

Головні новації стосуються подання конституційних скарг, публічності й відкритості конституційного провадження, порядку розподілу справ, доступу до матеріалів справ, дисциплінарної відповідальності суддів та організації внутрішньої діяльності КСУ.

"Ці зміни вітаються", - заявили у Венеціанській комісії.

Водночас, як відзначається у висновках, законопроєкт 4533 має низку недоліків. Найважливішими серед них експерти Венеціанки, зокрема, називають відсутність положень про нову систему конкурентного відбору суддів КС, яка би включала міжнародну компоненту, що рекомендувалося у попередніх термінових висновках.

Серед основних рекомендацій покращення законопроєкту 4533 про конституційну процедуру Комісія пропонує такі:

конституційна скарга, за якою суд визнав неконституційними законодавчі положення, має відправлятися на розгляд Великої палати лише за умови наявності на це запитів президента або парламенту;

щодо порушення дисциплінарних процедур, то повноваження на це повинні бути передані від виконавчої влади до НАЗК;

з метою підвищення ефективності дисциплінарної системи відповідні санкції за дисциплінарні проступки мають запроваджуватися простою більшістю суддів;

суд має бути наділений повноваженнями переглядати власні рішення у тому разі, якщо один із суддів, який проголосував за таке рішення, був обвинувачений в отриманні неправомірної винагороди, пов'язаної з цим рішенням.

Нагадаємо, 26 січня 2021 року Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков направив до Венеціанської комісії запит відносно отримання висновків щодо проєкту закону № 4533 «Про конституційну процедуру» та альтернативного законопроєкту № 4533-1 "Про процедуру розгляду справ та виконання рішень Конституційного Суду України".

Цей запит є продовженням рекомендацій Комісії, висловлених в її двох термінових висновках від грудня 2020 року щодо ситуації з механізмами запобігання корупції та реформи КСУ.

Законопроєкт 4533 передбачає, що КС розглядатиме справи в основному у формі усного провадження, що забезпечить прозорість ухвалення рішень.

Також передбачається, що на формування порядку денного Конституційного Суду може впливати не лише голова суду, а й самі судді, а розподіл справ між суддями КС має відбуватися автоматизовано.