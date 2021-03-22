В українські лікарні відправили ще 30 кисневих концентраторів від Порошенка

Ще одна партія з 30 кисневих концентраторів відправлена в українські лікарні від Фонду Порошенка. Кожен прилад може одночасно забезпечувати кисневу підтримку для двох пацієнтів. Концентратори доставлять у Вінницьку, Донецьку, Закарпатську, Івано-Франківську, Київську, Львівську, Одеську, Рівненську, Сумську та Черкаську області, повідомляє сайт партії "Європейська солідарність".

«Рік тому весь світ виявися неготовим до страшної біди. До пандемії, яка вже забрала життя сотень тисяч, якщо не мільйонів людей. Але за цей рік світ пройшов величезну дистанцію. В усіх цивілізованих країнах вибудувана глибоко ешелонована оборона, яка здатна дати відсіч – і через тести, і через вакцини, через захист лікарів, і через новітнє обладнання, і через ліжка, облаштовані киснем, і через багато-багато інших речей», – згадує Петро Порошенко.

За його словами, Україна виявилася неготовою до епідемії. Порошенко зауважив, що наразі в Україні повну дозу щеплення отримала лише одна людина, а темпи вакцинації вкрай низькі.

«10-15 тисяч кожного дня захворює. Держава – безпорадна. Влада – безпорадна. Міністр, прем`єр, президент Зеленський – безпорадні», – констатує Порошенко.

«Ми пропонували владі: зберіть РНБО, імплементуйте наш антиковідний план, врешті-решт завезіть вакцину. Коли ви намагаєтеся зробити дискусію, чи потрібне вакцинування чи ні, скажіть людям правду – у вас немає вакцини», – зауважує Петро Порошенко.

Він наголосив, що зараз найбільша біда – це брак кисню для хворих на коронавірус. «Є таке порівняння «потребує як повітря». Той, хто сьогодні госпіталізований – а їх 4-5 тисяч за добу – вони просто потребують права дихати», – говорить Петро Порошенко.

«Ми передаємо чергову партію кисневих концентраторів. Ми дуже сподіваємося, що ці кисневі концентратори вже із завтрашнього дня почнуть рятувати життя людей», – зазначає лідер «Європейської Солідарності».

Як відомо, Фонд Порошенка спільно з компанією Рошен і волонтерами з перших днів пандемії забезпечують медиків захисними костюмами – в лікарні передали понад 157 тисяч штук. А також 10 тисяч антивірусних окулярів, понад 50 тисяч високоякісних швейцарських ІФА-тестів Roche, профінансували закупівлю, ремонт і розхідники понад 50 апаратів ШВЛ, оплатили та відправили у регіони України понад 50 тисяч продуктових наборів для людей із вразливих категорій. Допомогу отримали близько 200 медичних закладів.