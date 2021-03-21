Під час суботніх подій могли спалити Державний прапор на будівлі Офісу президента, - Держохорона

"Це вже паплюження символіки держави”, сказав глава УДО Сергій Рудь.

Під час учорашніх подій виникла загроза спалення Державного прапора, який розташований на фасаді будівлі Офісу Президента.

Про це заявив начальник Управління державної охорони Сергій Рудь, повідомила пресслужба ОПУ.

“Я вважаю, що це вже паплюження символіки держави”, – сказав Сергій Рудь.

Він додав, що правоохоронні органи вчора виконали поставлені завдання та не допустили людських жертв.

“Оцінка цим подіям буде дана окремо. Всі матеріали – фото-, відеофіксацію – буде надано Управлінням державної охорони правоохоронним органам для того, щоб провести оперативні дії і щоб винні були покарані”, – повідомив він.

Фото: пресслужба ОПУ

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк зазначив, що вчорашня акція протесту перетворилася на прояв вандалізму.

“Я розумію, що це більше політична провокація, яку створили наші політичні опоненти. Я думаю, що ця провокація не отримала тих дивідендів, на які розраховували”, – сказав Михайло Подоляк.

За його словами, більшість людей, які були на акції, хотіла висловити мирний протест, але решта 10% були підготовлені для вчинення провокацій. Поліція виконала всі процесуальні дії на місці інциденту.

Пресслужба ОПУ повідомила також, що у мітингу взяли участь до тисячі осіб. Під час заходу найбільш радикальні його учасники застосували фаєри, димові шашки, петарди, вибухові пакети, феєрверки, аерозольну фарбу для графіті в балончиках.

Фото: пресслужба ОПУ

Також учасники акції розбили скло у вхідних дверях одного з під’їздів та вікно на першому поверсі будівлі. Фасад першого поверху обмальовано фарбою, що завдало значної шкоди зовнішньому вигляду споруди.

Крім того, внаслідок запуску феєрверків постраждали двері та внутрішнє оздоблення тамбура одного з під’їздів.

Також відбулося займання горища. Були зафіксовані окремі осередки загоряння на першому поверсі та пожежа в кабінеті на другому поверсі. Всі поверхи були наповнені димом.

Нагадаємо, ввечері 20 березня на Банковій вулиці біля Офісу президента відбулася акція на підтримку Сергія Стерненка, який знаходиться під вартою в Одеському СІЗО після обвинувального вироку.

Її учасники застосували фаєри, димові шашки, петарди та феєрверки, облили фарбою та розписали стіни будівлі, побили кілька шибок, підпалили табличку "Президент України".

Після акції під Офісом президента поліція відкрила кримінальне провадження, за статтею хуліганство затримали 26-річного Владислава Стафійчука.

Пошкодження будівлі Офісу Президента після акції експерти оцінили у 2 млн грн.