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"ЄС" вимагає, аби Геращенко спростував заяву про організацію акції під ОП Порошенком

“Наявність параної не означає, що за поширення брехні не треба вибачатися”.

"ЄС" вимагає, аби Геращенко спростував заяву про організацію акції під ОП Порошенком
Фото: Facebook-сторінка ЄС

“Європейська солідарність” вимагає, аби заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко спростував заяву про те, що суботню акцію під Офісом президента організував п’ятий президент України Петро Порошенко.

Про це йдеться на facebook-сторінці ЄС.

“Пандемія коронавірусу не означає, що параною не слід лікувати. Саме так у “Європейській Солідарності” оцінюють заяви окремих екстравагантних представників влади, ніби за сутичками на Банковій під час акцій протесту стоїть Петро Порошенко”, – йдеться у повідомленні.

Водночас у "ЄС" зазначили, що “наявність параної не означає, що за поширення брехні не треба вибачатися”. “Сподіваємося, у пана Геращенка вистачить волі та совісті спростувати дезінформацію”, – додали у політичний силі.

Також “Європейська солідарність” підкреслила, що виступаючи проти політичного переслідування опонентів влади, “ми рішуче засуджуємо наругу над державними символами”.

Нагадаємо, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що протестувальники на Банковій в суботу намагалися спровокувати кровопролиття. На його думку, зацікавленим у провокаціях і насильстві під час протестів на підтримку активіста Сергія Стерненка є п’ятий президент України Петро Порошенко.

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