До ініціативи безбар’єрної архітектури долучились Донеччина, Вінниччина, Черкащина і ще два міста, - Кирило Тимошенко

Започаткована минулого року ініціатива першої леді Олени Зеленської "Без бар'єрів" отримала підтримку очільників низки регіонів та міст. Про це повідомив у Facebook заступник голови Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко.

За його словами, у п’ятницю, 19 березня, голови обласних держадміністрацій Донеччини, Вінниччини та Черкащини, а також мери Маріуполя та Вінниці підписали "Меморандум про розвиток безбар’єрної архітектури".

"За кожним бар'єром в Україні стоїть доля конкретної людини. Багатьом із нас (до речі, мені також) дуже добре відомі ситуації, коли мама з дитячою коляскою не може зайти до будівлі, бо вхід для цього абсолютно не пристосований. Або про те, як бар'єри впливають на маломобільних людей. Будь-які бар'єри можна прибрати, перетворивши їх на можливості. Саме таку філософію у свою ініціативу заклала Олена Зеленська", - написав Тимошенко.

Меморандум передбачає: підвищення доступності та інклюзивності інфраструктури, транспорту, споруд, будівель і громадських просторів; розробку та впровадження безбар’єрних маршрутів; безбар’єрність у сферах публічних послуг, медицини, освіти, працевлаштування, ведення бізнесу, у галузі культури, туризму, спорту. Очікується, що до Меморандуму долучаться інші міста та області.

"Безбар'єрність має стати не чимось надзвичайним, а суспільною нормою. До речі, особливу увагу на це ми звертаємо у рамках президентської програми «Велике будівництво». Дитячі садочки, школи, басейни стають доступними для маломобільних груп населення. У приймальних відділеннях лікарень ми будуємо пандуси не тільки на вході, а й «теплі бокси» для заїзду карет швидкої допомоги. Навіть один зруйнований бар'єр може якісно змінити життя людини", - наголосив заступник голови ОП.

Нагадаємо, раніше Кирило Тимошенко заявив, що розвиток мережі місцевих доріг стане пріоритетом для влади у цьому році.