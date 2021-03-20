"Ми маємо думати про те, як не допустити, щоб оця скажена собака прорвалася до нас на Україну".

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков прокоментував слова президента Сполучених Штатів Джо Байдена про те, що лідера РФ Володимир Путін – вбивця.

“Ми отримали відповідь в 2014 році – за даними ООН на Донбасі загинуло 13 200 осіб, зокрема – понад 3 тисяч мирних жителів. За нашими даними – значно більше. Вони всі лишилися б живими, якби Путін не ввів туди свої проросійські банди. Путін – вбивця, це для нас не питання”, – заявив він в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера".

На запитання, чи слова Байдена можуть означати нову холодну війну, він зазначив, що може бути “холодна війна” між західною цивілізацією і російською імперією, як її бачить Путін.

“Я думаю про те, щоб це не була “гаряча війна” для України, і ми повинні бути до цього готові, бо у цій грі Путін зі своєю трансформованою свідомістю, може розпочати ще одну авантюру, яка буде нам коштувати дорого”, – додав Аваков.

Міністр зауважив, що Україна має бути до цього готовою і буде готовою.

“Є така фраза – принцип поваги до життя. Ми можемо критикувати те, що відбувається у США та інших країнах, але є стандарт західної цивілізації – повага до людського життя, я не відчуваю у Путіна цієї дефініції. Це те, що страшно, це те, що нас з ним роз’єднує. Ми маємо думати про те, як не допустити, щоб оця скажена собака прорвалася до нас на Україну”, – підсумував він.

Нагадаємо, 17 березня на телеканалі ABC вийшло інтерв'ю президента Сполучених Штатів Джо Байдена, в якому він назвав лідера РФ Володимира Путіна вбивцею. Глава Білого дому також повідомив, що його російського візаві очікують наслідки, якщо буде доведено втручання Росії в американські вибори 2020 року.

Після цього Росія відкликала свого посла у США на консультації в Москву.

18 березня у відповідь на слова про "вбивцю" Путін побажав Джо Байдену здоров'я. Пізніше президент Росії запропонував Байдену дискусію у "прямому ефірі".