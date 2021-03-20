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Аваков про заяву Байдена: Путін – вбивця, це для нас не питання

"Ми маємо думати про те, як не допустити, щоб оця скажена собака прорвалася до нас на Україну".

Аваков про заяву Байдена: Путін – вбивця, це для нас не питання
Фото: konkurent.ua

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков прокоментував слова президента Сполучених Штатів Джо Байдена про те, що лідера РФ Володимир Путін – вбивця.

“Ми отримали відповідь в 2014 році – за даними ООН на Донбасі загинуло 13 200 осіб, зокрема – понад 3 тисяч мирних жителів. За нашими даними – значно більше. Вони всі лишилися б живими, якби Путін не ввів туди свої проросійські банди. Путін – вбивця, це для нас не питання”, – заявив він в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера".

На запитання, чи слова Байдена можуть означати нову холодну війну, він зазначив, що може бути “холодна війна” між західною цивілізацією і російською імперією, як її бачить Путін.

“Я думаю про те, щоб це не була “гаряча війна” для України, і ми повинні бути до цього готові, бо у цій грі Путін зі своєю трансформованою свідомістю, може розпочати ще одну авантюру, яка буде нам коштувати дорого”, – додав Аваков.

Міністр зауважив, що Україна має бути до цього готовою і буде готовою.

“Є така фраза – принцип поваги до життя. Ми можемо критикувати те, що відбувається у США та інших країнах, але є стандарт західної цивілізації – повага до людського життя, я не відчуваю у Путіна цієї дефініції. Це те, що страшно, це те, що нас з ним роз’єднує. Ми маємо думати про те, як не допустити, щоб оця скажена собака прорвалася до нас на Україну”, – підсумував він.

Нагадаємо, 17 березня на телеканалі ABC вийшло інтерв'ю президента Сполучених Штатів Джо Байдена, в якому він назвав лідера РФ Володимира Путіна вбивцею. Глава Білого дому також повідомив, що його російського візаві очікують наслідки, якщо буде доведено втручання Росії в американські вибори 2020 року.

Після цього Росія відкликала свого посла у США на консультації в Москву.

18 березня у відповідь на слова про "вбивцю" Путін побажав Джо Байдену здоров'я. Пізніше президент Росії запропонував Байдену дискусію у "прямому ефірі".

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