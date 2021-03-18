Путін запропонував Байдену дискусію у "прямому ефірі"

Російський президент Володимир Путін заявив, що не хоче заочно "пікіруватися" з президентом США Джо Байденом, тому пропонує йому поспілкуватися онлайн.

"Що б нам не пікіруватися ось так, заочно, ми можемо, ми повинні продовжувати відносини. І ось про що я зараз подумав: "Минулого разу ініціатива телефонної розмови у президента Байдена. Я хочу запропонувати президенту Байдену продовжити наші дискусії. Але за умови, що ми це зробимо фактично в прямому ефірі, що називається, онлайн. Але без будь-яких затримок, а прямо у відкритій прямій дискусії", - сказав Путін в ефірі одного з російських телеканалів.

Він також заявив, що дасть доручення російському МЗС почати підготовку телефонної розмови з Байденом, яка могла би відбутися в п'ятницю або в понеділок.

За інформацією російськихЗМІ, МЗС РФ вже почало опрацьовувати організацію розмови між Путіним та Байденом.

“Вже почали”, - повідомили агентству ТАСС у російському МЗС.

Позиція американської сторони щодо доцільності проведення такої розмови наразі невідома.

Нагадаємо, що 17 січня на телеканалі ABC вийшло інтерв'ю президента Сполучених Штатів Джо Байдена, в якому він назвав лідера РФ Володимира Путіна вбивцею. Глава Білого дому також повідомив, що його російського візаві очікують наслідки, якщо буде доведено втручання Росії в американські вибори 2020 року.

Після цього Росія відкликала свого посла у США на консультації в Москву.

18 березня у відповідь на слова про "вбивцю" Путін побажав Джо Байдену здоров'я.