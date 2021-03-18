США нагадали про санкції за участь у будівництві "Північного потоку-2"

Будь-яка організація, яка бере участь у російсько-німецькому проєкті "Північний потік-2", ризикує потрапити під американські санкції та має негайно відмовитись від робот на трубопроводі.

Про це йдеться у заяві держсекретаря США Ентоні Блінкена.

За словами чиновника, Держдеп відстежує зусилля, спрямовані на добудову газопроводу "Північний потік-2", та проводить оцінку інформації щодо суб'єктів, які, ймовірно, беруть у ньому участь.

“Як давали зрозуміти численні адміністрації США, цей трубопровід є російським геополітичним проектом, який має на меті розділити Європу та послабити європейську енергетичну безпеку. Законодавство про санкції, ухвалене Конгресом у 2019 році та розширеним у 2020 році, має значну підтримку двопартійної більшості Конгресу”, - сказав Блінкен.

За його словами, адміністрація Байдена прагне дотримуватися цього законодавства.

“Департамент повторює своє попередження, що будь-яка організація, яка бере участь у трубопроводі "Північний потік-2", ризикує санкціями США і повинна негайно відмовитись від роботи на трубопроводі”, - йдетьсяу повідомленні.

Раніше віцепрезидент Єврокомісії Франс Тіммерманс заявив, що Євросоюз не потребує будівництва газопроводу "Північний потік-2" для власного енергозабезпечення.

Раніше, у лютому, США вирішили не вводити санкції проти німецьких компаній, задіяних у будівництві "Північного потоку-2". Водночас речник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що компанії, які беруть участь у будівництві російського газопроводу "Північний потік-2", як і раніше, можуть потрапити під санкції.

Станом на кінець лютого роботу на російському газопроводі "Північний потік-2" припинили 18 міжнародних компаній. Це дозволить їм уникнути американських санкцій.