Євросоюзу не потрібен "Північний потік-2",- віце-президент Єврокомісії

Єврокомісія завжди дотримувалася позиції,згідно якої проєкт “Північний потік-2” не є необхідним для енергопостачання ЄС.

Євросоюз не потребує будівництва газопроводу "Північний потік-2" для власного енергозабезпечення.

Про це у інтерв’ю Tagesspiegel заявив віце-президент Єврокомісії Франс Тіммерманс.

“Нам не потрібен “Північний потік-2”, - сказав Тіммерманс, відповідаючи на запитання, чи має сенс трубопровід з точки зору енергетичної політики.

Комісар ЄС нагадав, що Єврокомісія завжди дотримувалася позиції,згідно якої проєкт “Північний потік-2” не є необхідним для енергопостачання ЄС. Але враховуючи те, що труба все ж існує, Комісія ЄС повинна принаймні забезпечити її використання відповідно до правил ЄС, подобається це Росії чи ні.

6 березня голова провідної фракції Європарламенту Європейської народної партії Мартін Вебер запропонував перетворити "Північний потік-2" на важіль впливу на Росію. Він наголосив, що цей газопровід не відповідає інтересам Європи.

Раніше депутат Європейського парламенту Андрюс Кубілюс заявив,що російський газопровід "Північний потік-2" не є економічно доцільним та несе в собі ризики як для ЄС та України, так і для самої Німеччини.

Раніше, у лютому, США вирішили не вводити санкції проти німецьких компаній, які задіяні у будівництві "Північного потоку - 2". Водночас речник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що компанії, які беруть участь у будівництві російського газопроводу "Північний потік-2", як і раніше, можуть потрапити під санкції.

Станом на кінець лютого роботу на російському газопроводі "Північний потік-2" припинили 18 міжнародних компаній. Це дозволить їм уникнути американських санкцій.