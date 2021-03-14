Дубінського зняли з посади голови київської обласної організації "Слуги народу" (оновлено)

Члени Київської обласної організації політичної партії “Слуга Народу” на позачерговій конференції у неділю, 14 березня переобрали голову осередку: Олександра Дубінського на посаді замінив народний депутат Андрій Мотовиловець.

Про це повідомила пресслужба СН.

“Партійці поставили питання про подальше перебування його (Дубінського, - ред.) на посаді очільника обласного осередку та звернулися до голови партії з ініціативою скликати позачергову конференцію з кадрових питань. На конференції члени осередку ухвалили рішення про переобрання очільника. Більшістю голосів новим головою Київського партійного осередку став Андрій Мотовиловець”, – йдеться у повідомленні.

Члени осередку вважають, що Дубінський відповідно не може входити до створеної Національної ради громад.

“Також у зв’язку з діями, що можуть трактуватися як невизнання статуту партії та невиконання членом партії статутних обов’язків, розглядається питання про виключення Олександра Дубінського із членів партії”, – додали у пресслужбі.

Водночас Олександр Дубінський скликав 14 березня “екстрену конференцію Ради Київської обласної організації політичної партії “Слуга народу”, пише Телеграм-канал Dubinsky.pro.

Члени ради обговорили “шахрайські та аферистичні схеми, які застосовуються окремими функціонерами ПП “СН” з використанням змін до Статуту партії, прийнятих 13 березня з метою зміни керівника Киівської обласної організації, чергових провокацій проти голови Киівської обласної організації”.

На засіданні ради було ухвалено рішення про проведення 14 березня 2021 року о 12:00 позачергової конференції Киівської обласної організації, де мають, зокрема, розглянути питання “про довіру голові Киівської обласної організації О.Дубінському” і “про обрання нового складу політичної ради та голови Киівської обласної організації”.

Нагадаємо, народний депутат Олександр Дубінський, який потрапив під санкції США і був виключений з парламентської фракції "Слуга народу", увійшов до нового керівного органу партії - Національної ради громад.

11 січня депутат Дубінський потрапив під американські санкції. Управління контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США назвало його частиною пов’язаної з Росією мережі закордонного впливу.

Через кілька днів після цього перестав працювати сайт dubinsky.pro, домен якого було зареєстровано через американський хостинг, та Youtube-канал Дубінського.

1 лютого Дубінського виключили з фракції "Слуга народу".