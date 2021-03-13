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Партія проситиме Зеленського балотуватися на другий президентський термін

"Ми будемо його просити йти на другий термін", заявив Давид Арахамія.

Партія проситиме Зеленського балотуватися на другий президентський термін
Володимир Зеленський
Фото: president.gov.ua

Партія "Слуга народу" проситиме президента Володимира Зеленського балотуватися на другий президентський термін.

Про це повідомили голова фракції та політради партії Давид Арахамія і голова партії Олександр Корнієнко на брифінгу, пише “Українська правда”.

"Ми будемо його просити йти на другий термін. А як він вирішить – це його особисте рішення", – зазначив Арахамія.

Корнієнко додав, що “можна ці спекуляції (щодо того, чи буде Зеленський балотуватися – ред.) проводити безкінечно, але є тільки одна людина, яка точно дасть відповідь на це питання – це Володимир Олександрович Зеленський”. 

“Прийде час, і він кожному українцю дасть на це відповідь”, – сказав він.

Нагадаємо, результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» 6–8 лютого, показали, що українці продовжують найбільше довіряти президенту України Володимиру Зеленському. Чинному президенту наразі довіряють 38% опитаних.

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