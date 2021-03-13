Партія проситиме Зеленського балотуватися на другий президентський термін

"Ми будемо його просити йти на другий термін", заявив Давид Арахамія.

Партія "Слуга народу" проситиме президента Володимира Зеленського балотуватися на другий президентський термін.

Про це повідомили голова фракції та політради партії Давид Арахамія і голова партії Олександр Корнієнко на брифінгу, пише “Українська правда”.

"Ми будемо його просити йти на другий термін. А як він вирішить – це його особисте рішення", – зазначив Арахамія.

Корнієнко додав, що “можна ці спекуляції (щодо того, чи буде Зеленський балотуватися – ред.) проводити безкінечно, але є тільки одна людина, яка точно дасть відповідь на це питання – це Володимир Олександрович Зеленський”.

“Прийде час, і він кожному українцю дасть на це відповідь”, – сказав він.

Нагадаємо, результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» 6–8 лютого, показали, що українці продовжують найбільше довіряти президенту України Володимиру Зеленському. Чинному президенту наразі довіряють 38% опитаних.