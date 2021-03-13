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У "Євросолідарності" вимагають розслідувати можливу причетність Коломойського до глобальної корупції

У партії закликали звільнити з уряду людей, що вважаються близькими до бізнесмена.

У "Євросолідарності" вимагають розслідувати можливу причетність Коломойського до глобальної корупції
Фото: eurosolidarity.org

"Санкції США проти Коломойського означають, що сам Ігор Коломойський офіційно визнаний корупціонером, а його кошти – брудними", - з такою заявою виступили члени партії "Європейська Солідарність". На їхню думку, слід відкрити кримінальне провадження за фактом підозри у причетності бізнесмена "до глобальної корупції".

"Варто було б звільнити людей Коломойського з високих посад в уряді, Офісі президента, парламенті, Нацраді з питань телебачення та радіомовлення, державних компаніях, за допомогою яких він продовжує впливати і заробляти. Виключити із фракції «Слуги народа» десятки народних депутатів, обраних за квотою Коломойського, яку йому, обманюючи виборців, надав особисто Зеленський", - вважають у "ЄС".

Також там запропонували переглянути закони та інші рішення, на основі яких Коломойський "протягом двох років отримав десятки мільярдів гривень".

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