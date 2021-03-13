Україна підтримує рішення США щодо санкцій проти Коломойського, - Зеленський

За словами голови держави, влада працює над поверненням виведених з країни коштів.

Київ підтримує рішення Вашингтону про запровадження санкцій стосовно колишніх власників ПриватБанку. Про це у Facebook заявив президент Володимир Зеленський.

За словами голови держави, влада працює над поверненням виведених з країни коштів.

“Щодо санкцій США щодо колишніх власників ПриватБанку. Ми підтримуємо це рішення і працюємо над тим, щоб повернути в Україну кошти, щоб повернути в Україну справедливість. Її головний принцип полягає в тому, що ми чітко бачимо різницю між поняттями "великий бізнес" та "олігархічний клас". А от прізвища тут не мають жодної різниці: Медведчук, Коломойський, Порошенко, Ахметов, Пінчук, Фірташ чи будь-хто інший”, - заявив Зеленський.

За словами президента, важливо одне: якщо людина готова працювати законно та прозоро – її підтримають, якщо ж хоче і надалі створювати монополії, контролювати ЗМІ – цей час закінчується.

Нагадаємо, 12 березня директор Інституту Маккейна, колишній спецпредставник Державного департаменту США в Україна (2017-2019) Курт Волкер заявив, що Сполучені Штати очікують з боку України розслідування обставин, які призвели до націоналізації ПриватБанку, зокрема, діяльності його колишнього власника Ігоря Коломойського.