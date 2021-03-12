Зустріч "нормандської четвірки" на найвищому рівні планується на квітень, - Кравчук (оновлено)

Проте "передбачити діяльність чи позицію Росії - дуже важко, вона змінюється кожен день".

Наступна зустріч лідерів країн "Нормандської четвірки" (Україна, Франція, Німеччина, Росія) може відбутися вже в квітні. Проте точно говорити про її проведення рано, адже позиція Росії "змінюється кожен день".

Про це глава української делегації в Тристоронньої контактній групі Леонід Кравчук заявив в ефірі Україна24.

"Я знаю, що йде велика робота на рівні політичних радників, де беруть участь Єрмак (голова ОП України Андрій Єрмак, - ред.), радник Путіна Козак та інші. Вони якраз вирішують це головне питання - зустріч на найвищому рівні. Планується десь, мабуть, на квітень, але як воно буде насправді - сказати важко. Передбачити діяльність чи позицію Росії - дуже важко, вона змінюється кожен день", - заявив Леонід Кравчук.

Оновлення. Речник президента РФ прокоментував можливість зустрічі у "нормандському форматі" на найвищому рівні. Він заявив, що "у графіку Путіна поки немає зустрічі лідерів "нормандської четвірки" в квітні", передає РИА Новости.

Тим часом інше джерело агентства у Кремлі заявило, що ніяких пропозицій, запрошень та інших документів щодо нормандському саміту російській стороні не надходило.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив про готовність зустрітися з кожним із лідерів країн "нормандської четвірки" окремо, якщо чотиристоронні переговори будуть відкладатися.

У відповідь на це у Кремлі наголосили, що "будь-яка зустріч має бути добре підготовлена". За словами речника Путіна Дмитра Пєскова, в даному разі підготовка полягає у "виконанні домовленостей".

Останній саміт "нормандської четвірки" відбувся 9 грудня 2019 року.