Кличко звернувся до керівників з проханням скоротити робочий день через негоду

Мер переконаний, що короткий день зменшить навантаження на громадський транспорт та знизить рівень заторів, тож кияни зможуть безпечно і швидко дістатись додому.

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до керівників підприємств і установ міста з пропозицією оголосити короткий день через погіршення погодних умов у п’ятницю, 12 березня. Прогнози синоптиків та свої рекомендації очільник столиці озвучив під час традиційного онлайн брифінгу.

«Хочу звернути вашу увагу, що за прогнозами сьогодні в Києві очікується різке погіршення погодних умов. Сильний вітер, зниження температури, можливий снігопад. Я звертаюся до керівників підприємств і організацій: за можливості, зробіть для співробітників сьогодні короткий робочий день», – сказав Кличко.

Він переконаний, що короткий день зменшить навантаження на громадський транспорт та знизить рівень заторів, тож кияни зможуть безпечно і швидко дістатись додому.