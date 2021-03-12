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Кличко звернувся до керівників з проханням скоротити робочий день через негоду

Мер переконаний, що короткий день зменшить навантаження на громадський транспорт та знизить рівень заторів, тож кияни зможуть безпечно і швидко дістатись додому.

Кличко звернувся до керівників з проханням скоротити робочий день через негоду
Фото: facebook/Кличко - мер

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до керівників підприємств і установ міста з пропозицією оголосити короткий день через погіршення погодних умов у п’ятницю, 12 березня. Прогнози синоптиків та свої рекомендації очільник столиці озвучив під час традиційного онлайн брифінгу.

«Хочу звернути вашу увагу, що за прогнозами сьогодні в Києві очікується різке погіршення погодних умов. Сильний вітер, зниження температури, можливий снігопад. Я звертаюся до керівників підприємств і організацій: за можливості, зробіть для співробітників сьогодні короткий робочий день», – сказав Кличко.

Він переконаний, що короткий день зменшить навантаження на громадський транспорт та знизить рівень заторів, тож кияни зможуть безпечно і швидко дістатись додому.

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