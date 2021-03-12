Фото: ДСНС

У Києві вранці 12 березня виникла пожежа у приватному будинку для літніх "Срібний вік". Жертв і постраждалих немає.

Заклад розміщується у Поділському районі на вул. Лісозахисна, 11 Б. Вогонь у триповерховій будівлі спалахнув на даху, повідомили у пресслужбі ДСНС. Рятувальники локалізували вогонь на площі 100 квадратних метрів.

"На об’єкті перебувало 65 осіб похилого віку. Підрозділами ДСНС та обслуговуючим персоналом з верхніх поверхів евакуйовано на перший поверх 80 осіб (з них 65 осіб похилого віку та 15 осіб персоналу). До гасіння залучено 35 осіб та 8 одиниць техніки", - йдеться у повідомленні.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Причини загоряння встановлюють правоохоронці.

На сайті закладу зазначається, що це не єдиний пансіонат для літніх цих власників, у столиці і області є філіали.

Нагадаємо, що 21 січня у Харкові під час пожежі в приватному і незаконному будинку для літніх загинуло 15 людей. Дев'ятьох осіб врятували, п’ятьох із них госпіталізовано. Власників будинку заарештували.

Прокуратура вважала попередньою причиною займання необережне поводження з електронагрівальними приладами. Голова Нацполіції також озвучив попередню інформацію, що в день трагедії в будинку мали ремонтувати лічильник газу.

У лютому комісія з питань розслідування пожежі встановила, що причиною загоряння стало грубе порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.

Також уряд перевірив інші приватні соцзаклади. Станом на 2 лютого перевірено 1205 соціальних об’єктів: будинків для осіб похилого віку, будинків-інтернатів для осіб з інвалідністю, центри для алко- та наркозалежних.

У десятках з них виявлено порушення у реєстраційних документах та дотриманні протипожежних норм. При цьому 335 з 538 перевірених не були включені до Реєстру надавачів соціальних послуг.