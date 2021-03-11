РНБО продовжила санкції проти двох російських банків ще на три роки

9 березня у них закінчується термін обмежень, продовжених у 2019 році.

Рада національної безпеки і оборони продовжила санкції проти двох російських банків на три роки.

Про це заявив на брифінгу секретар РНБО Олександр Данилов.

"На сьогоднішній день у нас було 2 російських банку, які піддалися санкціям ще з 2019 року. 19 березня у них закінчується термін (санкцій, - ред.). Двом цим російським банкам продовжено термін цих санкцій ще на три роки", - сказав він.

Нагадаємо, у березні 2019 року Україна продовжила на два роки санкції проти банків з російським держкапіталом - Сбербанку та Промінвестбанку.

Санкції, які передбачають обмеження на виведення капіталу за межі країни на користь пов'язаних осіб, уперше були введені 2017 року. Тоді під них потрапили п'ять українських банків, які належали Росії: ПАТ "Сбербанк", ПАТ "ВіЕс Банк", ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" (Промінвестбанк), ПАТ "ВТБ Банк", ПАТ "БМ Банк".

Протягом першого року Росії вдалося продати тільки невеликий львівський банк "ВіЕс Банк" - його придбав бізнесмен Сергій Тігіпко. Наступного року БМ Банк добровільно припинив банківську діяльність, а ВТБ - збанкрутував.