Пожежа сталася в дерев'яних будинках недалеко від мосту Метро.

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

У Гідропарку в Києві сталась велика пожежа у відпочинковому комплексі "Фрегат".

Як повідомило Головне управління ДСНС України у м.Києві, близько другої години надійшло повідомлення про пожежу на проспекті Броварському.

На місці рятувальники побачили, що загорілася двоповерхова дерев'яна будівля, вогонь перекинувся на поруч розташовані будівлі. Загальна площа пожежі становила 300 кв.м.

Гасіння пожежі ускладнюється тим, що основні конструкції будівель дерев'яні.

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

На місце події відправили 6 одиниць основної та спеціальної техніки та 26 чоловік особового складу.

Судячи з фотографій палаючих будинків, пожежа сталася у відпочинковому комплексі "Фрегат", який складається з готелю, ресторану та яхт-клубу.