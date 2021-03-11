Прикордонники Сумського загону затримали чоловіка, який незаконно перетнув кордон з РФ в Україну з двома десятками голубів. Інформацію про знаходження невідомої особи поблизу державного кордону в районі населеного пункту Гаврилова Слобода, що у Середино-Будському районі, прикордонники отримали від місцевого жителя.

Фото: dpsu.gov.ua

Як повідомляє пресслужба Держприкордонслужби, правопорушникам виявився 43-річний громадянин України, житель прикордоння. Чоловік ніс дві картонні коробки, в яких було 20 декоративних голубів.

Фото: dpsu.gov.ua

"Під час огляду пернатих прикордонники звернули увагу на те, що птахи були обкільцьовані. На кільцях зазначені номери птахів, а також мітка «RUS SRSG 2020», що свідчить про належність до «Союзу російських спортсменів-голубоводів»", - сказано в повідомленні.

Фото: dpsu.gov.ua

Затриманий пояснив правоохоронцям, що начебто під час пошуку собаки, яка втекла від нього в напрямку кордону, заблукав, а ящики з декоративними голубами він просто знайшов. Однак, перевіривши ділянку кордону, прикордонники встановили, що чоловік незаконно перетнув українсько-російський кордон з території України на територію Росії та в зворотному напрямку.

Виявлених птахів, ймовірно, використовували у змаганнях.

Чоловік затриманий для з’ясування усіх обставин правопорушення. За незаконного перетинання державного кордону України йому загрожує адміністративна відповідальність відповідно до ст. 204-1 КУпАП. Його подальшу долю вирішуватиме суд.

Наразі правоохоронці вирішують кому передати врятованих "крилатих спортсменів".