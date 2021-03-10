"Укрзалізниця" призупинила рух потягів у "червоних" зонах

Зміни руху і графіка стосуються поїздів, що курсують у чотирьох областях.

"Укрзалізниця" призупинила курсування приміських та регіональних поїздів у Івано-Франківській, Чернівецькій, Житомирській та Закарпатській областях, які потрапили до "червоної" зони через COVІD-19.

Згідно з повідомленням на сайті компанії, з 7 березня в Івано-Франківській і Чернівецькій областях тимчасово призупинено рух приміських поїздів:

№6418/6417 Ходорів - Івано-Франківськ - Ходорів;

№6425/6426 Стрий - Івано-Франківськ - Стрий;

№6431/6434 Івано-Франківськ - Коломия - Івано-Франківськ,

№6437/6438 Івано-Франківськ - Коломия - Івано-Франківськ;

№6402/6401 Івано-Франківськ - Ворохта - Івано-Франківськ;

№6403/6404 Івано-Франківськ - Рахів - Івано-Франківськ;

№6452/6451 Коломия - Заліщики - Коломия;

№6442/6441 Коломия - Ворохта - Коломия;

№6472/6471 Коломия - Вадул-Сірет - Коломия.

Тимчасово призупинено рух регіонального поїзда №702/701 Львів - Чернівці - Львів.

У Житомирській області призупинено курсування регіональних поїздів №887/888-№890/889 Коростень - Вінниця - Коростень та №877/878 Коростень - Житомир.

З 7 березня заборонено посадку/висадку пасажирів у межах Житомирської області на регіональні поїзди:

№867 Київ - Жмеринка на станціях: Попільня, Бровки, Чорнорудка;

№868 Жмеринка - Київ на станціях: Білосілля, Чорнорудка, Бровки, Попільня;

№885 Київ - Рівне на станціях: Чернявка, Попільня, Харліївка, Бровки, Чорнорудка, Білосілля, Іванківці, Бердичів, Мирославка, Демчин, Рачки, Михайленки, Вакуленчук, Чуднів-Волинський, Разіне, Гордіївка, Печанівка, Колодяжний, Миропіль;

№870 Шепетівка - Київ на станціях: Миропіль, Колодяжний, Печанівка, Гордіївка, Разіне, Довбище, Чуднів-Волинський, Вакуленчук, Михайленки, Рачки, Демчин, Мирославка, Райки, Бердичів, Іванківці, Чорнорудка, Бровки, Попільня.

У Закарпатській області з 8 березня тимчасово призупинено курсування поїзда №821/822 Львів - Ужгород - Львів.

Водночас приміські поїзди у Закарпатській області курсують згідно з розкладом.

Як повідомляли, раніше "Укрзалізниця" призначила десять спецрейсів з і до Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей для безпечного вивезення пасажирів, яким критично важливо виїхати з карантинної зони.