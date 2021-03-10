Мінкульт підтримав ідею відтермінувати штрафи за порушення мовного законодавства на півтора року

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко підтримав ідею відтермінувати штрафи за порушення мовного законодавства.

Про це він сказав на всеукраїнському форумі "Україна 30. Культура. Медіа. Туризм" у середу, пише "Інтерфакс-Україна".

"В одному випадку йдеться про поправки Бужанського, які скасовують штрафи в цілому. Є поправки Кравчук, Потураєва та Корнієнка, які відстрочують упровадження штрафів на півтора року, до моменту введення всіх інших штрафів. Ми підтримуємо другий варіант", - сказав Ткаченко.

Він пояснив, що за цей період можна буде провести промоцію вивчення української мови, зокрема заснування безкоштовних курсів у всіх регіонах, чого не було зроблено раніше.

"Якщо ми говоримо про те, що ми спочатку ставимо необхідність виписування штрафів якійсь літній жінці з Одеси або Харкова, тому що вона у своєму магазині не може розмовляти українською мовою, то я вважаю, що в такий спосіб ми не переконаємо більшість населення, яке не володіє достатньою мірою українською мовою, в тому, що її необхідно вивчати", - додав міністр.

Нагадаємо, з 16 січня набула чинності норма закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", згідно з якою обслуговування споживачів у всіх закладах має вестися саме українською.

За порушення права на обслуговування державною мовою Уповноважений чи його представник мають скласти акт та оголосити попередження. За повторне таке порушення накладається штраф на суб'єкта господарювання (а не власне на людину, яка відмовилася вживати державну мову) в розмірі від 300 до 400 неоподаткованих мінімумів (5100 - 6800 грн). Штрафувати порушників зможуть тільки з липня 2022 року.