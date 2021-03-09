Зеленський: питання мови в Україні не на часі

"Всі, хто піднімає питання мови, - це люди, які хочуть хайпонути".

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні одна державна мова, яку потрібно поважати.

Про це він сказав на пресконференції в рамках форуму "Україна 30. Культура. Медіа. Туризм".

"В Конституції все чітко написано: єдина державна мова - українська. Всі, хто піднімає питання національності, питання мови, питання церкви, - це люди, які хочуть тимчасово хайпонути з великими наслідками, на жаль, для багатьох людей. Направлені наслідки на розкол суспільства", - сказав він, коментуючи спроби окремих депутатів зі "Слуги народу" змінити закон про мову.

На його думку, такі питання не варто одразу піднімати в парламенті без широкого громадського обговорення.

"Я вважаю, що питання мови не на часі. Вважаю, що українська мова повністю захищена", - сказав Зеленський.

В той же час він додав, що, на його думку, в Україні має бути комфортно всім, і тому влада зараз розробляє законопроєкт про національні меншини.

"Поважати українську мову треба. Але поважати всіх людей також потрібно", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, 25 квітня 2019 року Верховна Рада ухвалила закон про забезпечення функціонування державної мови. Володіння українською мовою обов'язкове для великого кола службовців - від президента до вчителів і лікарів. Українська мова повинна використовуватися в освіті (крім дошкільних установ і шкіл з мовою навчання національних меншин) та сфері культури. На особисте життя дія закону не поширюється.

Закон про державну мову набув чинності 16 липня 2019 року.

В тому ж році Конституційний Суд отримав подання 51 народного депутата, які вимагають визнати неконституційним закон про державну мову. Уповноваженими авторами є депутати Ради від "Опозиційного блоку" Олександр Долженков і співголова фракції "Опозиційний блок" в Раді Вадим Новинський. Більшість ініціаторів подання - депутати від фракції "Опозиційний блок".

Депутати стверджують, що закон "порушує конституційне право громадян на використання рідної мови" і дискримінує російськомовних громадян.