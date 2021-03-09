"Якщо гора не йде до Магомеда... Нічого страшного, зустрінуся з кожним з них окремо".

Президент Володимир Зеленський заявив про готовність зустрітися з кожним лідером "нормандської четвірки" окремо, якщо вони не зможуть зібратися на саміт.

Про це він сказав на пресконференції в рамках форуму "Україна 30. Культура. Медіа. Туризм".

Зеленський нагадав, що на фронті почалося загострення після рішення Ради національної безпеки і оборони про закриття трьох проросійських телеканалів та введення санкцій проти проросійських депутатів Віктора Медведчука і Тараса Козака. "Я не хочу пов'язувати саме з цим, але ми бачимо, що це в один час відбувається", - сказав Зеленський.

В середу ситуація на Донбасі буде обговорюватися в ході чергового раунду переговорів Тристоронньої контактної групи, але Зеленський вважає необхідним саме саміт "четвірки".

"У будь-якому випадку готується нормандська зустріч, вона має відбутися. Не буде зустрічі в нормандському форматі - я знайду формат, коли зустрінусь з кожним цих лідерів нормандської четвірки. Як кажуть, якщо гора не йде до Магомеда... Нічого страшного, зустрінуся з кожним з них окремо", - сказав президент.

Нагадаємо, що останній саміт "нормандської четвірки" відбувся 9 грудня 2019 року.