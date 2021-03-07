Більше демократії в Росії означатиме кінець режиму Путіна, – Петро Порошенко

"Кремль побоюється, що посилення співпраці з ЄС приведе до збільшення демократії в Росії".

Візит до Москви Верховного представника Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля яскраво продемонстрував справжні наміри президента РФ Володимира Путіна.

Про це в інтерв’ю французькому виданню L’Express заявив лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко. Переклад бесіди навели на сайті партії. Порошенко зауважив, що Кремль заморожує свої стосунки з Європою, оскільки будь-які демократичні процеси в Росії становлять загрозу для Путіна і його влади.

"Росія вирішила заморозити свої відносини із Заходом. Кремль побоюється, що посилення співпраці з ЄС приведе до збільшення демократії в Росії. А більше демократії в Росії означає кінець режиму Путіна. Тож не повинно бути жодних ілюзій. Своїм прийомом, наданим Жозепу Борреллю, Росія продемонструвала небажання розвивати діалог з Брюсселем", – переконаний Петро Порошенко.

Порошенко також вважає, що Захід має запровадити проти російського режиму нові санкції через ув’язнення Олексія Навального. Він зауважив, що не ідеалізує російського політика через його позицію щодо Криму, однак Путін має нести відповідальність за політичні репресії.

Нагадаємо, що візит Борреля в Росію відбувся 5 лютого. Європейські коментатори назвали його провальним та принизливим для Євросоюзу.

Під час спільної пресконференції з Боррелем міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав Євросоюз ненадійним партнером. Крім того, саме в день візиту топдипломата ЄС Росія оголосила персонами нон грата трьох європейських дипломатів.