У Європарламенті запропонували зробити "Північний потік-2" важелем тиску на Росію

Голова провідної фракції Європарламенту Європейської народної партії Мартін Вебер запропонував перетворити "Північний потік-2" на важіль впливу на Росію. Він наголосив, що цей газопровід не відповідає інтересам Європи.

Про це він розповів в інтерв'ю німецькому виданню Der Spiegel, передає РБК-Україна.

За його словами, "Північний потік-2" потрібно зробити "важелем впливу у зовнішній політиці", якщо ЄС не вдасться заморозити його будівництво. На думку Вебера, газопровід потрібно "прив'язати до поведінки російського керівництва".

"Якщо російське керівництво не повернеться до спільної роботи як партнери, трубопровід не зможе працювати у повному обсязі. Тоді це буде відповідальність Кремля", - пояснив він.

Вебер закликав Євросоюз діяти більш впевнено в тому, що стосується зовнішньої політики, наголосивши, що Європа має "відмовитися від наївності" у відносинах з Росією та іншими країнами.

Нагадаємо, у Кабінеті міністрів України розповіли, якими будуть дії в разі завершення "Північного потоку-2".

Раніше депутат Європейського парламенту Андрюс Кубілюс заявив,що російський газопровід "Північний потік-2" не є економічно доцільним та несе в собі ризики як для ЄС та України, так і для самої Німеччини.

3 березня комітет з розвідки Сенату США затвердив кандидатуру нового очільника ЦРУ - Вільяма Бернса. 25-26 лютого 2014 року Бернс був першим дипломатом, який відвідав Україну після Революції Гідності. Він побував у Свято-Михайлівському кафедральному соборі, в якому відспівували загиблих, а також провів бесіди з активістами Майдану – представниками медичної служби, релігійними діячами, членами громадських організацій.

У 2005-2008 роках Бернс був послом США в Росії, пізніше його змінив на цій посаді Майкл Макфол.

Раніше, у лютому, США вирішили не вводити санкції проти німецьких компаній, які задіяні у будівництві "Північного потоку - 2". Водночас речник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що компанії, які беруть участь у будівництві російського газопроводу "Північний потік-2", як і раніше, можуть потрапити під санкції.

Станом на кінець лютого роботу на російському газопроводі "Північний потік-2" припинили 18 міжнародних компаній. Це дозволить їм уникнути американських санкцій.