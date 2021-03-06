Сенат США затримує затвердження директора ЦРУ, вимагаючи нових санкцій проти "Північного потоку-2"

Американські законодавці посилили тиск на адміністрацію Байдена з метою не допустити завершення проєкту.

Сенатор від Республіканської партії Тед Круз заявив, що блокуватиме швидке затвердження на посаді директора ЦРУ са до того, як адміністрація президента США Джо Байдена запровадить нові санкції проти трубопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомляє "Голос Америки".

"Я зніму своє блокування, коли адміністрація Байдена виконає свої правові зобов‘язання відзвітувати і запровадити санкції проти кораблів та компаній, які будують путінський газопровід", - наголосив сенатор.

Останнім часом американські законодавці посилили тиск на адміністрацію Байдена з метою не допустити завершення "Газпромівського" проєкту.

Цього тижня 40 сенаторів-республіканців підписали листа до Байдена з вимогою вжити всіх можливих заходів у цій сфері. Раніше з подібною заявою виступила Група підтримки України в Конгресі, до якої входять законодавці від обох провідних партій у США.

У своєму виступі у Сенаті під час слухань із затвердження на посаду заступники держсекретаря США Венді Шерман, Круз наголосив на нагальності введення санкцій.

"Тепер, коли зведення проекту продовжується, у нас обмаль часу, - підкреслив Круз. - Як я вже казав, якщо адміністрація Байдена не змінить свій напрямок, за півроку ми побачимо, що цей трубопровід добудований тому, що ця влада не діяла».

Подібне переконання висловила і сенаторка від Демократичної парії Джин Шагін. "Час спливає, щоб вжити заходів перед завершенням побудови трубопроводу, - сказала Шагін у четвер. - Гадаю, варто діяти швидко".

Нагадаємо, 3 березня комітет з розвідки Сенату США затвердив кандидатуру нового очільника ЦРУ - Вільяма Бернса. 25-26 лютого 2014 року Бернс був першим дипломатом, який відвідав Україну після Революції Гідності. Він побував у Свято-Михайлівському кафедральному соборі, в якому відспівували загиблих, а також провів бесіди з активістами Майдану – представниками медичної служби, релігійними діячами, членами громадських організацій.

У 2005-2008 роках Бернс був послом США в Росії, пізніше його змінив на цій посаді Майкл Макфол.

Раніше, у лютому, США вирішили не вводити санкції проти німецьких компаній, які задіяні у будівництві "Північного потоку - 2". Водночас речник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що компанії, які беруть участь у будівництві російського газопроводу "Північний потік-2", як і раніше, можуть потрапити під санкції.

Станом на кінець лютого роботу на російському газопроводі "Північний потік-2" припинили 18 міжнародних компаній. Це дозволить їм уникнути американських санкцій.