Німеччина заплатить 2,4 млрд євро компенсацій за закриття АЕС

Уряд Німеччини погодив з чотирма енергетичними компаніями умови виплати компенсацій за дострокове виведення з експлуатації атомних електростанцій на території країни, які їм належать.

Про це йдеться в заяві Міністерства економіки та енергетики Німеччини.

Компанії EnBW, E.ON/PreussenElectra, RWE і Vattenfall отримають в цілому 2,4 млрд євро за закриття шести АЕС. Найбільшу компенсацію отримає шведська компанія Vattenfall - 1,4 млрд євро.

Виплати мають компенсувати компаніям втрати від припинення виробництва електрики і інвестиції. Зі свого боку компанії повинні будуть відкликати всі подані ними позови, в яких вони вимагали від Німеччини компенсації за втрату прибутку.

Німеччина планує повністю відмовитися від атомної та вугільної енергетики і перейти на газ до 2038 року. Країна закрила 8 своїх атомних електростанцій після аварії на АЕС “Фукусіма”. Решту АЕС, які ще працюють, планують відключити до 2022 року.