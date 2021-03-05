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Білорусь та Росія створять спільні навчальні центри для підготовки військових

Йдеться про три навчально-бойові центри для спільної підготовки військових.

Білорусь та Росія створять спільні навчальні центри для підготовки військових
Віктор Хренін

Міністерства оборони Білорусі та Росії погодили створення спільних навчальних центрів для підготовки військовослужбовців.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Білорусі.

Таке рішення було ухвалене на зустрічі міністра оборони Білорусі Віктора Хреніна з російським міністром Сергієм Шойгу.

Зазначається, що очільники відомств домовилися про створення трьох навчально-бойових центрів для спільної підготовки: в Нижньогородській області, Калінінградському районі і Гродненської області.

Шойгу також запросив білоруських військовослужбовців взяти участь в армійських міжнародних іграх цього року.

Нагадаємо, Рада Європейського Союзу продовжила санкції щодо Білорусі до 28 лютого 2022 року.

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