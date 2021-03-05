У Новій Зеландії тисячі мешканців евакуювали через потужні землетруси

Сейсмічні хвилювання не призвели до значних руйнівних наслідків.

Фото: Google

Новій Зеландії трапилася серія з трьох землетрусів, найпотужніший оцінили у 8.1 бала. Це найсильніший землетрус, що трапився у світі з серпня 2018 року.

Тисячі мешканців довелося евакуювати через загрозу цунамі. Епіцентр сейсмічних хвилювань припав на острови Кермадек. Його жителі отримали на мобільні аварійні сповіщення про евакуацію, на вулицях включили сирену, що сповіщає про цунамі, пише CNN.

Два перші землетруси мали силу 7.3 та 7.4 бали. Істотних руйнувань усі три не спричинили, повідомляє The Guardian.

Фото: Nita Blake-Persen Twitter Евакуйовані чекають на дозвіл повернутися додому

Сейсмолог Білл Фрай на пресконференції зазначив, що вперше за 13 років роботи із землетрусами в Новій Зеландії спостерігав виникнення сейсмічних хвилювань "без істотних розпізнавальних знаків" цього.

Метеорологічне бюро Австралії повідомило, що після землетрусу спостерігало хвилі висотою приблизно 64 см на віддаленому острові Норфолк.

Нагадаємо, у січні в Індонезії в результаті землетрусу на острові Сулавесі магнітудою 6,2 щонайменше 35 людей загинули, сотні отримали поранення. Землетрус стався на відносно невеликій глибині - 10 км, тисячі мешканців залишили свої будинки та рятувалися втечею.