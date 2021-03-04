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Експрезидентка Литви Даля Грибаускайте вакцинувалася від ковіду

Політикині виповнилося 65 років.

Колишня президентка Литви Даля Грибаускайте, якій 1 березня виповнилося 65 років, отримала щеплення від коронавірусної інфекції.

Фото: facebook.com/D.Grybauskaite

Про це політикиня написала у фейсбуці.

"Коли я офіційно стала «літньою», мене запросили зробити щеплення. Я поспішила, бо в принципі вірю вакцинам. Роблю щеплення проти грипу щороку. А щеплення проти коронавірусу - це також моральний обов’язок не поширювати хворобу та захищати інших", - написала Грибаускайте.

Вона звернулася до всіх з проханням не боятися щеплення.

Якою саме вакциною щепили, експрезидентка не повідомила.

Зараз у Литві використовують вакцини від COVID-19 трьох виробників: AstraZeneca, Pfizer та BioNTech і Moderna.

Під час візиту до Києва в лютому міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс запевнив, що Литва готова поділитися з Україною вакциною від ковіду в разі її надлишку. Він розповів, що за національним планом вакцинації, у Литві мають намір вакцинувати цього й наступного року загалом майже 22 млн людей. Підписано контракти із шістьма виробниками вакцини, два з яких вже зареєстровані в Україні. Першими в Литві вакцинуються лікарі й військові. Щеплення безкоштовне та добровільне.

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