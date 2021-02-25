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Литва готова поділитися з Україною вакциною від ковіду

Кількість такої вакцини та умови її передачі наразі не уточнюються.

Литва готова поділитися з Україною вакциною від ковіду

Литва готова надати Україні частину COVID-вакцин у межах ініціативи Європейської комісії для країн Східного партнерства.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс під час зустрічі з головою українського уряду Денисом Шмигалем 24 лютого, повідомляє Урядовий портал.

Кількість такої вакцини та умови її передачі наразі не уточнюються.

Зі свого боку Денис Шмигаль повідомив, що Україна розпочала кампанію з вакцинації населення від COVID-19.

“За національним планом вакцинації ми маємо намір вакцинувати цього й наступного року загалом майже 22 млн людей. У нас підписані контракти з 6 виробниками вакцини, 2 з яких вже зареєстровані в Україні. Першими в нас вакцинуються лікарі й військові. Щеплення безкоштовне та добровільне, і ми забезпечимо вакциною всіх охочих”, - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, раніше Польща надала Україні можливість придбати вакцину від коронавірусу за її європейською квотою.

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