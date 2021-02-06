Польща поділилася з Україною квотою на вакцину від COVID-19

Польща надала Україні можливість придбати вакцину від коронавірусу за її європейською квотою.

Про це в інтерв'ю "Укрінформу" розповів віце-прем'єр - міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков.

"Кожна країна ЄС мала можливість за відповідними квотами закупити вакцину за непоганою ціною. Польща дала можливість Україні купити певну кількість доз в рамках своєї квоти. Ми вдячні польській стороні за підтримку", - сказав міністр.

Нагадаємо, 4 лютого віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що кілька європейських країн погодилися на перепродаж Україні частини надлишків вакцини від COVID-19.

Назвати країни вона відмовилася, пославшись на конфіденційний характер цієї інформації.

Вона також повідомила, що консультації щодо перерозподілу частини надлишків, які отримав ЄС, на сьогодні знаходяться на фінальній стадії.