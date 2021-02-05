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Конгрес виключив з комітетів республіканку Тейлор Грін, яка була прихильнецею теорії змов QAnon

Кілька років тому вона закликала до "страти" демократів. 

Конгрес виключив з комітетів республіканку Тейлор Грін, яка була прихильнецею теорії змов QAnon
Фото: twitter

Палата представників проголосувала за виключення республіканки Тейлор Грін з комітетів за її підбурювальні заяви, що викликали масову негативну реакцію серед демократів та розкололи республіканців у Конгресі. Республіканка позбавлена повноважень у комітеті з питань освіти і праці та бюджетному комітеті "у світлі її поведінки". 

Демократи палати представників організували голосування після першої спроби повпливати на республіканців, щоб вони зі своєї ініціативи позбавили Грін повноважень у комітеті. Однак республіканці не погодилися, а лідер партії у Палаті представників Кевін Маккарті назвав спроби демократів позбавити конгресменку повноважень "партизанським захопленням влади", пише CNN.

Маккарті назвав ранішіні заяви Грін глибоко тривожними і підкреслив, що вони не відображаюсть цінності та переконання Республіканської партії. Але він звинуватив демократів у "піднятті температури" та безпрецедентному кроці для "партійного захоплення влади щодо комітетських повноважень".

Грін з 2017 року поширювала теорії змов QAnon, яка базується на тому, що владні кола в Америці нібито є педофілами і сатаністами, а Дональд Трамп працював над їх викриттям. 

Також відомо, що Грін висловлювалася у 2018-2019 за "страту деяких  політиків-демократів. Також вона заявляла, що стрілянини в школі у Флориді, під час якої убили 17 людей, насправді не було.

Під час промови перед голосуванням за її виключення республіканка зазначила, що теорія змови примушувала її вірити в неправдоподібні речі. Вона зізналася, що була дуже зацікавлена теорією та публікувала про неї повідомлення у Facebook. Також вона сказала, що у 2018 була "сумна через деякі речі" та відчувала, що не може довіряти уряду.

"Проблема у тому, що мені дозволяли вірити у те, що не було правдою, я ставила запитання і говорила про це, і я абсолютно про це шкодую", - зазначила вона.

Нагадаємо, що 11 січня соцмережа Twitter оголосила, що заблокувала понад 70 тисяч акаунтів, пов'язаних з теорією змови QAnon, після штурму Капітолія прихильниками чинного президента Дональда Трампа.

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