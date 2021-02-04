Британія та Канада підтримують санкції щодо телеканалів Медведчука

Посольства обох країн вважають такі дії української влади "рішучими у боротьбі з дезінформацією".

Посол Великої Британії в Києві Мелінда Сіммонс підтримала запровадження санкцій проти нардепа Тараса Козака та телеканалів Віктора Медведчука "112 Україна", NewsOne та ZIK.

Про це вона повідомила у Twitter.

Сіммонс вважає такі дії української влади "рішучими у боротьбі з дезінформацією".

"Я вітаю рішучі дії президента Володимира Зеленського щодо боротьби з дезінформацією, яка завдає реальної шкоди Україні. Я також вітаю його запевнення у необхідності захисту свободи та плюралізму медіа", - написала посол.

Підтримку щодо введення санкцій висловило також і посольство Канади в Україні.

"Канада визнає, що виклики, з якими стикається Україна у цій гібридній війні, були їй нав'язані. Ми підтримуємо застосування Україною легальних механізмів для збереження суверенітету, зберігаючи свободу преси", - йдеться у повідомленні відомства у Facebook.

Нагадаємо, 2 лютого Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції щодо пов'язаних з представниками партії ОПЗЖ Віктором Медведчуком і Тарасом Козаком телеканалів 112, NewsOne і ZIK, а також двох літаків, на яких ті літали до Росії прямими рейсами.

Зеленський пояснив, що санкції ввели саме зараз, оскільки були зафіксовані причини для їх впровадження. Які саме - він не сказав, але представниця "Слуги народу" заявила, що це - фінансування юросіб з держави-агресора з використанням схем у ОРДЛО. Цим вона підтвердила інформацію про те, що підставою для введення санкцій проти Козака та пов'язаних з ним юридичних осіб стало розслідування спецслужб, яке встановило, що схеми з поставками вугілля з окупованих територій сприяють фінансуванню тероризму.

США підтримали рішення РНБО про санкції, а в Євросоюзі оцінюють ситуацію.