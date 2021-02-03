США призупинили виведення 12 тис. військових з Німеччини, - ЗМІ

Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки вирішила призупинити передислокацію військ у Європі, зокрема. виведення значної частини військовослужбовців з Німеччини.

Про це заявив глава Європейського командування ВС США Тод Волтерс, пише stripes.com.

Волтерс зазначив, що попередньо заплановане виведення військ США з Німеччини - "заморожене".

Він також додав, що план, який передбачав передислокацію європейського командування США зі Штутгарта до Бельгії, повернення у США 2-го кавалерійського полку Вільсек інші кроки, "був би одним із найбільших перерозподілів сил в Європі за останні десятиліття".

"Нова адміністрація заявила про необхідність провести ретельну перевірку - від початкової до кінцевої стадії", - заявив Волтерс.

Він також зазначив, що міністр оборони США Ллойд Остін - у процесі проведення ретельного перегляду рішення попередньої адміністрації.

Нагадаємо, на початку червня минулого року стало відомо, що Дональд Трамп має намір скоротити чисельність американського військового контингенту в Німеччині. Він наказав Пентагону зменшити його з 34,5 тис. до 25 тис. Крім того, він розпорядився обмежити число американських військовослужбовців, які перебувають у Німеччині, до 25 тис. осіб замість допустимих зараз 52 тис.

Міністр оборони США Марк Еспер зазначив, що частина військовослужбовців повернеться у США, а решту переведуть у країни Східної Європи як "сигнал Путіну". У яку саме з європейських країн можуть перекинути військових з Німеччини, не уточнювалося, але Трамп, зустрічаючись з польським президентом Анджеєм Дудою, говорив про американську присутність у Польщі.

У Німеччині на можливе виведення американських військ відреагували негативно. Глави урядів чотирьох німецьких земель навіть звернулися до членів Конгресу США з проханням заблокувати плани виведення американських військ із Німеччини.