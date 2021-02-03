Пхукет відкриється восени тільки для вакцинованих туристів

Курортний острів Пхукет в Таїланді планує в жовтні відкритися для туристів, але тільки для вакцинованих, пише Bloomberg.

Місцеві організації на чолі з торговою палатою і туристичною асоціацією Пхукету планують вкласти свої гроші в вакцинацію місцевого населення, не чекаючи загальнодержавної кампанії. Вони планують забезпечити щепленням 70% населення острова старше 18 років, забезпечивши таким чином колективний імунітет.

План, який розробляють на острові і який ще має затвердити уряд Таїланду, передбачає також скасування 14-денного карантину, який є перепоною для багатьох потенційних туристів.

За словами місцевого бізнесу, підприємці не можуть провести ще один піковий зимовий сезон без туристів, інакше просто не виживуть.

План "Пхукет 1 жовтня" передбачає щеплення імпортною вакциною, ймовірно - від китайської компанії Sinovac.

Нагадаємо, що уряд Таїланду в кінці 2020 року заявив, що королівство буде закрите для туристів щонайменше до другого кварталу 2021 року.

Зараз в'їзд в Таїланд пов'язаний з безліччю обмежень. Туристам потрібно зробити ПЛР-тест на коронавірус перед вильотом, отримати довідку про здоров'я, а після прильоту провести 14 днів на карантині в одному з схвалених урядом готелів.

Суворі обмеження дозволили Таїланду відносно легко пережити перший рік пандемії. Там зафіксували всього 20 тисяч випадків коронавірусної хвороби, померли лише 79 осіб.