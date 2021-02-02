Литва вимагатиме нових санкцій проти Росії через вирок Навальному

"Ми повинні негайно повернутися до цього питання, не чекаючи наступної ради ЄС".

Євросоюз повинен негайно ухвалити рішення про санкції проти винних у винесенні вироку російському опозиціонеру Олексію Навальному.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Ґабриелюс Ландсберґіс, передає LRT.

Голова МЗС Литви також не виключає, що, якщо процес запровадження в ЄС затягнеться, Литва може застосувати національні санкції стосовно причетних до вироку осіб.

“Мушу визнати, що це рішення суду не було несподіванкою. На зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС в Брюсселі минулого тижня ми заявили, що існує висока ймовірність того, що Володимир Путін докладе всіх зусиль, щоб тримати Навального в тюрмі. Було обіцяно, що, якщо Навальний залишиться у в'язниці, якщо йому буде винесено справжній вирок до позбавлення волі, Європа накладе санкції”, - сказав Ландсберґіс.

“Я сподіваюся, що ця обіцянка була реалістичною, тому ми повинні негайно повернутися до цього питання, не чекаючи наступної ради ЄС”, - додав міністр.

За словами Ландсбергіса, він вже обговорював це питання з міністрами закордонних справ Латвії та Естонії у вівторок.

“Я думаю, що в Європі можуть бути єдині заяви і звернення до однодумців. Якщо ми побачимо, що на ухвалення рішень йде багато часу, я не виключаю, що ми повинні також розглянути можливість додавання в список національних санкцій осіб, які сприяли рішенню щодо ув’язнення Навального”, - заявив Ландсберґіс.

Нагадаємо, 17 січня 2021 року Навальний разом зі своєю дружиною Юлією прилетіли в Росію з Німеччини, де опозиціонер декілька місяців лікувався після отруєння "Новачком". Політика затримали на паспортному контролі в аеропорту "Шереметьєво" в Москві та одразу заарештували.

Після арешту Навальний закликав громадян Росії виходити на протестні акції 23 січня. У відповідь російська влада почала затримувати близьких до Навального людей - речницю, брата та співробітників "Фонду боротьби з корупцією".