Зеленського, Степанова і Шмигаля можуть вакцинувати поза чергою для популяризації щеплення
Зеленського, Степанова і Шмигаля можуть вакцинувати поза чергою для популяризації щеплення
Руслан Стефанчук: Референдум – це аналог Верховної Ради на більшому рівні
Руслан Стефанчук: Референдум – це аналог Верховної Ради на більшому рівні
Путін у Єльцина: Кремль готується до транзиту
Путін у Єльцина: Кремль готується до транзиту
Зеленський запровадив санкції щодо нардепа Козака та телеканалів Медведчука
Зеленський запровадив санкції щодо нардепа Козака та телеканалів Медведчука
Кейс Дубинского и возможные перевыборы
Кейс Дубинского и возможные перевыборы
"Епіцентр" потролив IKEA на відкритті першого магазину
"Епіцентр" потролив IKEA на відкритті першого магазину
Італійських школярів «годують» кремлівською пропагандою
Італійських школярів «годують» кремлівською пропагандою
Навальному дали 3,5 роки колонії, але зарахували рік домашнього арешту
Навальному дали 3,5 роки колонії, але зарахували рік домашнього арешту
Пішов з життя режисер Сергій Проскурня
Пішов з життя режисер Сергій Проскурня
ГоловнаСвіт

Литва вимагатиме нових санкцій проти Росії через вирок Навальному

"Ми повинні негайно повернутися до цього питання, не чекаючи наступної ради ЄС".

Литва вимагатиме нових санкцій проти Росії через вирок Навальному
Ґабриелюс Ландсберґіс

Євросоюз повинен негайно ухвалити рішення про санкції проти винних у винесенні вироку російському опозиціонеру Олексію Навальному.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Ґабриелюс Ландсберґіс, передає LRT

Голова МЗС Литви також не виключає, що, якщо процес запровадження в ЄС затягнеться, Литва може застосувати національні санкції стосовно причетних до вироку осіб.

“Мушу визнати, що це рішення суду не було несподіванкою. На зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС в Брюсселі минулого тижня ми заявили, що існує висока ймовірність того, що Володимир Путін докладе всіх зусиль, щоб тримати Навального в тюрмі. Було обіцяно, що, якщо Навальний залишиться у в'язниці, якщо йому буде винесено справжній вирок до позбавлення волі, Європа накладе санкції”, - сказав Ландсберґіс.

“Я сподіваюся, що ця обіцянка була реалістичною, тому ми повинні негайно повернутися до цього питання, не чекаючи наступної ради ЄС”, - додав міністр.

За словами Ландсбергіса, він вже обговорював це питання з міністрами закордонних справ Латвії та Естонії у вівторок.

“Я думаю, що в Європі можуть бути єдині заяви і звернення до однодумців. Якщо ми побачимо, що на ухвалення рішень йде багато часу, я не виключаю, що ми повинні також розглянути можливість додавання в список національних санкцій осіб, які сприяли рішенню щодо ув’язнення Навального”, - заявив Ландсберґіс.

Нагадаємо, 17 січня 2021 року Навальний разом зі своєю дружиною Юлією прилетіли в Росію з Німеччини, де опозиціонер декілька місяців лікувався після отруєння "Новачком". Політика затримали на паспортному контролі в аеропорту "Шереметьєво" в Москві та одразу заарештували.

Після арешту Навальний закликав громадян Росії виходити на протестні акції 23 січня. У відповідь російська влада почала затримувати близьких до Навального людей - речницю, брата та співробітників "Фонду боротьби з корупцією".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також